Tento produkt už nie je dostupný
GC568/60
Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary
Nový naparovač odevov ClearTouch Air dodáva lepšie výsledky žehlenia jedným ťahom vďaka inovatívnej technológii AirStretch a účinnej pare. Satie jemne vystiera vaše oblečenie, čím sa dosahuje bezpečnejšie a jednoduchšie odstránenie záhybov.
Jednotka v žehlení
2200 W, technológia AirStretch
Ramienko ShoulderFit, zavesenie, uzamk.
3 stupne pary
Naparovacia doska SmartFlow Gold
Vďaka saniu vzduchu dosiahnete lepšie výsledky žehlenia rýchlejšie. Táto inovatívna technológia AirStretch využíva nastaviteľnú silu sania na jemné natiahnutie a vyrovnanie odevu. Zároveň ho pridržiava blízko pre hlbšie preniknutie pary. Táto kombinácia vám pomáha dosiahnuť vynikajúce výsledky žehlenia len jednou rukou.
Technológia SmartFlow zaisťuje vynikajúce výsledky žehlenia, pretože optimalizovaný prúd pary zahrieva naparovaciu dosku. Vďaka tomu má naparovacia doska vždy optimálnu, bezpečnú teplotu pre všetky tkaniny a zároveň účinne zabraňuje mokrým škvrnám. Má luxusnú zlatú keramickú vrstvu, ktorá umožňuje plynulejšie kĺzanie a odolnosť proti poškriabaniu a korózii.
Pre jednoduchšie žehlenie a lepšie výsledky na ramenných partiách je určená inteligentná 3D tkaninová podložka, ktorá lepšie drží tvar odevu a zaisťuje oporu počas žehlenia. 3D podložka je odoberateľná, takže ramienko môžete používať na rôzne druhy odevu, napr. blúzky, šaty, nohavice a sukne.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Ocenenia
3.5
z 5
17
Recenzie
Kejt
19/12/2017
Polska
Strzał w dziesiątę
Co roku sprawiam sobie na święta prezent dla siebie, w tym roku z powodu braku czasu nie umiałam podjąć decyzji, co sprawiło by mi największą przyjemność. Jako, że jestem maniaczką mody Philips ClearTouch Air był dla mnie strzałem w dziesiątkę!! Dzięki niemu mogę dbać w odpowiedni sposób o ubrania bez konieczności prasowania, które jest niezwykle mozolne i nudne! Już jakiś czas temu zastanawiałam się, czy jest mi taki sprzęt potrzebny w domu, no i jak się okazało jest, na początku na pewno trzeba wprawy, aby dojść do perfekcji w wygładzaniu ubrań, ale po kilku próbach staje się to na prawdę przyjemne. Serdecznie polecam antyfanom żelazek, bo dzięki temu na prawdę można polubić wygładzanie ubrań (nie chcę nazywać nawet tego ,prasowaniem, bo aż tak źle mi się kojarzy...) W prawdzie nie wypróbowałam jeszcze każdej funkcjonalności tj. nie odświeżałam płaszczy i nie używałam końcówki do kantów, ale przyjdzie pewnie i na to czas.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
syjon
11/06/2017
Polska
Doskonałe ułatwienie
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Streamer jest doskonałym ułatwieniem w codziennym prasowaniu, oraz pilnowaniu nie nagannego stroju. Rozprasowanie sukienki czy tuniki z wieloma zagnieceniami trwa dosłownie kilka minut. Coś co ze zwykłym żelazkiem zajmuje co najmniej 15 minut. Cena urządzenia jest troszkę wysoka i uważam to za wadę, lecz po mimo tego kupił bym drugi raz. Prędkość nagrzewania jest błyskawiczna poniżej 1 minuty jest gotowy do prasowania. Praca tym stremerem jest łatwa ponieważ zama głowica jest bardzo lekka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
jakos2
08/06/2017
Polska
Polecam :)
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Do największych zalet steamera zaliczam delikatność połączoną ze skutecznością. Nie wymaga rozkładania deski do prasowania, zajmuje mało miejsca, w każdej chwili gotowy do użycia. Atutem jest to, ze moje ubrania nie muszą być już tak często prane gdyż wysoka temperatura, która jest osiągana w steamerze zabija większość mikroorganizmów odpowiedzialnych za przykry zapach lub alergie, odświeża i powoduje, ze są gotowe do ubrania. Głowica z funkcją siły ssącej delikatnie rozciąga ubrania, co pozwala bezpiecznie i łatwo usunąć zagniecenia. Moja stacja pary jest doskonała ale ze staemerem tworzą idealny duet.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 8 minút.