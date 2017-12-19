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  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
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  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Main in-use photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Alternative Product Photograph Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer
  • Product in Use Photo Philips ClearTouch Air Garment Steamer

Tento produkt už nie je dostupný

ClearTouch AirNaparovač odevov

GC568/60

3.5

| (17) Recenzie

1 Ocenenie

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

Nový naparovač odevov ClearTouch Air dodáva lepšie výsledky žehlenia jedným ťahom vďaka inovatívnej technológii AirStretch a účinnej pare. Satie jemne vystiera vaše oblečenie, čím sa dosahuje bezpečnejšie a jednoduchšie odstránenie záhybov.

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Jednotka v žehlení

S inovatívnou technológiou AirStretch

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

  • 2200 W, technológia AirStretch

  • Ramienko ShoulderFit, zavesenie, uzamk.

  • 3 stupne pary

  • Naparovacia doska SmartFlow Gold

Technológia AirStretch pre lepšie výsledky žehlenia jedným ťahom

Technológia AirStretch pre lepšie výsledky žehlenia jedným ťahom

Vďaka saniu vzduchu dosiahnete lepšie výsledky žehlenia rýchlejšie. Táto inovatívna technológia AirStretch využíva nastaviteľnú silu sania na jemné natiahnutie a vyrovnanie odevu. Zároveň ho pridržiava blízko pre hlbšie preniknutie pary. Táto kombinácia vám pomáha dosiahnuť vynikajúce výsledky žehlenia len jednou rukou.

Naparovacia doska SmartFlow Gold pre vynikajúce výsledky

Naparovacia doska SmartFlow Gold pre vynikajúce výsledky

Technológia SmartFlow zaisťuje vynikajúce výsledky žehlenia, pretože optimalizovaný prúd pary zahrieva naparovaciu dosku. Vďaka tomu má naparovacia doska vždy optimálnu, bezpečnú teplotu pre všetky tkaniny a zároveň účinne zabraňuje mokrým škvrnám. Má luxusnú zlatú keramickú vrstvu, ktorá umožňuje plynulejšie kĺzanie a odolnosť proti poškriabaniu a korózii.

Ramienko ShoulderFit

Ramienko ShoulderFit

Pre jednoduchšie žehlenie a lepšie výsledky na ramenných partiách je určená inteligentná 3D tkaninová podložka, ktorá lepšie drží tvar odevu a zaisťuje oporu počas žehlenia. 3D podložka je odoberateľná, takže ramienko môžete používať na rôzne druhy odevu, napr. blúzky, šaty, nohavice a sukne.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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3.5

z 5

17

Recenzie

3
2

19/12/2017

Polska

Polska

Strzał w dziesiątę

Co roku sprawiam sobie na święta prezent dla siebie, w tym roku z powodu braku czasu nie umiałam podjąć decyzji, co sprawiło by mi największą przyjemność. Jako, że jestem maniaczką mody Philips ClearTouch Air był dla mnie strzałem w dziesiątkę!! Dzięki niemu mogę dbać w odpowiedni sposób o ubrania bez konieczności prasowania, które jest niezwykle mozolne i nudne! Już jakiś czas temu zastanawiałam się, czy jest mi taki sprzęt potrzebny w domu, no i jak się okazało jest, na początku na pewno trzeba wprawy, aby dojść do perfekcji w wygładzaniu ubrań, ale po kilku próbach staje się to na prawdę przyjemne. Serdecznie polecam antyfanom żelazek, bo dzięki temu na prawdę można polubić wygładzanie ubrań (nie chcę nazywać nawet tego ,prasowaniem, bo aż tak źle mi się kojarzy...) W prawdzie nie wypróbowałam jeszcze każdej funkcjonalności tj. nie odświeżałam płaszczy i nie używałam końcówki do kantów, ale przyjdzie pewnie i na to czas.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

11/06/2017

Polska

Polska

Doskonałe ułatwienie

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Streamer jest doskonałym ułatwieniem w codziennym prasowaniu, oraz pilnowaniu nie nagannego stroju. Rozprasowanie sukienki czy tuniki z wieloma zagnieceniami trwa dosłownie kilka minut. Coś co ze zwykłym żelazkiem zajmuje co najmniej 15 minut. Cena urządzenia jest troszkę wysoka i uważam to za wadę, lecz po mimo tego kupił bym drugi raz. Prędkość nagrzewania jest błyskawiczna poniżej 1 minuty jest gotowy do prasowania. Praca tym stremerem jest łatwa ponieważ zama głowica jest bardzo lekka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

08/06/2017

Polska

Polska

Polecam :)

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Do największych zalet steamera zaliczam delikatność połączoną ze skutecznością. Nie wymaga rozkładania deski do prasowania, zajmuje mało miejsca, w każdej chwili gotowy do użycia. Atutem jest to, ze moje ubrania nie muszą być już tak często prane gdyż wysoka temperatura, która jest osiągana w steamerze zabija większość mikroorganizmów odpowiedzialnych za przykry zapach lub alergie, odświeża i powoduje, ze są gotowe do ubrania. Głowica z funkcją siły ssącej delikatnie rozciąga ubrania, co pozwala bezpiecznie i łatwo usunąć zagniecenia. Moja stacja pary jest doskonała ale ze staemerem tworzą idealny duet.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ClearTouch Air GC568/65 Stojący steamer/parownica do ubrań

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