VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

ComfortTouch Advanced Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

ComfortTouch AdvancedNaparovač odevov

GC576/60

ComfortTouch Advanced Naparovač odevov

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP súbor, 315.7 kB
  • 16 March 2024

User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer

  • PDF súbor, 528.2 kB
  • 16 March 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme