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  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
  • Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol

Tento produkt už nie je dostupný

ComfortTouch AdvancedNaparovač odevov

GC576/60

4.8
| (32) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol
Náš nový naparovač odevov ComfortTouch Advanced dosahuje už pri jednom použití skvelé ožehlenie vďaka mimoriadne výkonnej pare a inovatívnej technológii AirStretch. Vďaka jemnému saniu zľahka natiahne látku, čím sa dosiahne bezpečné a jednoduché odstránenie záhybov.
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Jednotka v žehlení

S inovatívnou technológiou AirStretch

Jednoduché odstraňovanie záhybov odhora až nadol

  • Technológia AirStretch

  • Naparovacia doska SmartFlow

  • 2200 W

  • 5 nastavení pary

Automatické prepnutie do pohotovostného režimu pre pocit istoty

Automatické prepnutie do pohotovostného režimu pre pocit istoty

Keď je nádoba na vodu prázdna, naparovač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Nemusíte sa teda obávať ani v prípade, ak ho zabudnete vypnúť.

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.

Odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse prináša roky efektívneho používania

Odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse prináša roky efektívneho používania

Predĺžte životnosť svojho zariadenia pravidelným používaním funkcie na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

32

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово

Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!

Výhody

+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

05/11/2021

Україна

Україна

Простий в користуванні і ефективний

Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .

Výhody

Розгаладжує і самоочищається!

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.