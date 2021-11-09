Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Technológia AirStretch
Naparovacia doska SmartFlow
2200 W
5 nastavení pary
Keď je nádoba na vodu prázdna, naparovač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Nemusíte sa teda obávať ani v prípade, ak ho zabudnete vypnúť.
Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.
Predĺžte životnosť svojho zariadenia pravidelným používaním funkcie na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa Easy Rinse.
Ocenenia
4.8
z 5
32
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Збишик
09/11/2021
Україна
Чудово
Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!
Výhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
05/11/2021
Україна
Простий в користуванні і ефективний
Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .
Výhody
Розгаладжує і самоочищається!
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
INNa14
27/04/2021
Україна
Súčasť akcie
Быстро и удобно
Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.