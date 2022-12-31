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  • Rýchlejšie žehlenie - od začiatku až do konca
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Tento produkt už nie je dostupný

Tlakový žehliaci systém

GC7220/02

1 Ocenenie

Rýchlejšie žehlenie - od začiatku až do konca
Vytvorený na zrýchlenie procesu žehlenia od začiatku až do konca, model GC7220 je pripravený na použitie už za 2 minúty. Sila stlačenej pary zrýchli žehlenie tým, že prenikne hlbšie do tkaniny a extra veľký lievik na dopĺňanie vody Vám umožní kedykoľvek rýchlo a jednoducho doliať do systému vodu.
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Jednotka v žehlení

Sila stlačenej pary s rýchlo dopĺňateľnou nádobou na vodu

Rýchlejšie žehlenie - od začiatku až do konca

Naparovacia špička Steam Tip umožní dokonalé vyžehlenie ťažko dostupných miest

Jedinečná naparovacia špička kombinuje špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre dosiahnutie prístupu aj do najmenších a najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie výsledky žehlenia.

Tlak pary až 3,5 baru pre rýchle žehlenie

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.

Pripravený na použitie za 2 minúty

Po zapnutí je žehliaci systém pripravený na žehlenie s naparovaním už za 2 minúty.

Technické špecifikácie

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