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GC7220/02
Jednotka v žehlení
Jedinečná naparovacia špička kombinuje špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre dosiahnutie prístupu aj do najmenších a najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie výsledky žehlenia.
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých najnáročnejších tkaninách.
Po zapnutí je žehliaci systém pripravený na žehlenie s naparovaním už za 2 minúty.
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