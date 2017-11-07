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  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie
  • Rýchle a pohodlné žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

FastCareParný generátor

GC7710/20

4
| (7) Recenzie

1 Ocenenie

Rýchle a pohodlné žehlenie
Vďaka veľkej odnímateľnej nádobe na vodu s jednoduchým plnením, výrazne zosilnenej pare a žehliacej ploche SteamGlide Ceramic môžete podstatne skrátiť čas strávený žehlením, kým funkcie zaistenia pri prenášaní a Smart CalcClean zvýšia jeho efektivitu.
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Jednotka v žehlení

S odnímateľnou nádobou na vodu

Rýchle a pohodlné žehlenie

  • Max. tlak čerpadla 5,5 baru

  • Zosilnená para 250 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Odnímateľná 2,2 l nádoba na vodu

Odnímateľná 2,2 l XL nádoba na vodu, ideálna pre rodiny

Odnímateľná 2,2 l XL nádoba na vodu, ideálna pre rodiny

Vďaka veľkej odnímateľnej nádobe na vodu s jednoduchým plnením, výrazne zosilnenej pare a žehliacej ploche SteamGlide Ceramic môžete podstatne skrátiť čas strávený žehlením, kým funkcie zaistenia pri prenášaní a Smart CalcClean zvýšia jeho efektivitu

Zaistenie pri prenášaní pre jednoduchú a bezpečnú prepravu

Zaistenie pri prenášaní pre jednoduchú a bezpečnú prepravu

Váš naparovací žehliaci systém sa dodáva so zaistením pri prenášaní. Žehličku môžete bezpečne uzamknúť na základni, vďaka čomu sa zníži nebezpečenstvo popálenia na horúcej žehliacej platni. Naparovací žehliaci systém takisto môžete jednoducho prenášať.

Nádobu na vodu môžete kedykoľvek doplniť vodou z vodovodu

Nádobu na vodu môžete kedykoľvek doplniť vodou z vodovodu

Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu, môžete ju jednoducho doliať bez čakania alebo vypínania spotrebiča.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.0

z 5

7

Recenzie

2

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Parní generátor

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Výhody

Za svaku preporuku.

Nevýhody

/

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

12/02/2020

България

България

Overený kupujúci

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

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  • Tipy a triky