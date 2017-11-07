Tento produkt už nie je dostupný
GC7710/20
Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 5,5 baru
Zosilnená para 250 g
Zaistenie pri prenášaní
Odnímateľná 2,2 l nádoba na vodu
Vďaka veľkej odnímateľnej nádobe na vodu s jednoduchým plnením, výrazne zosilnenej pare a žehliacej ploche SteamGlide Ceramic môžete podstatne skrátiť čas strávený žehlením, kým funkcie zaistenia pri prenášaní a Smart CalcClean zvýšia jeho efektivitu
Váš naparovací žehliaci systém sa dodáva so zaistením pri prenášaní. Žehličku môžete bezpečne uzamknúť na základni, vďaka čomu sa zníži nebezpečenstvo popálenia na horúcej žehliacej platni. Naparovací žehliaci systém takisto môžete jednoducho prenášať.
Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu, môžete ju jednoducho doliať bez čakania alebo vypínania spotrebiča.
Ocenenia
4.0
z 5
7
Recenzie
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Parní generátor
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Výhody
Za svaku preporuku.
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vicky1234
12/02/2020
България
Overený kupujúci
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор