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  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
  • Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie

PerfectCare Compact PlusŽehlička s parným generátorom

GC7920/20

4.8
| (48) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie
Tak rýchlo a pohodlne, pričom sa nikdy nebudete obávať spálenia odevu. Dožehlite rýchlejšie s dvojnásobným množstvom pary než v prípade naparovacej žehličky. Nemusíte meniť žiadne nastavenia a dosiahnete rýchlejšie výsledky s lepším odstraňovaním záhybov. Jednoducho vyžehlíte celý kôš bielizne naraz.
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Jednotka v žehlení

V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur*

Zvládnite žehlenie o 30 minút rýchlejšie

  • Max. tlak čerpadla 6,5 baru

  • Zosilnená para až 430 g

  • Odnímateľná 1,5 l nádoba

  • Zámok na prenášanie

Zaručene sa nič neprepáli

Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje oblečenie. Vďaka našej technológii OptimalTEMP sľubujeme, že táto žehlička s parným generátorom nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete nechať položený na odeve alebo žehliacej doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. Zaručene.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon alebo osvieženie zavesených šiat.

Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie

Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

48

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jsem spokojena

Nevěděla jsem jak tato žehlička funguje a co od ní čekat, ale recenze na parní generátory byly dobré, tak jsem ho také zkusila. Po prvním zapnutí mě vyděsila hlučnost a fakt, že bez držení tlačítka na žehličce, žehlička nežehlí. Je to ale o zvyku. Na druhou stranu mě nadchlo, že nemusím žehličku odkládat zpět na generátor, ale mohu ji nechat ležet na prkně nebo dokonce na prádle a složené ložní nemusím obracet. Vzhledem k tomu, že máme velmi tvrdou vodu a není moc kvalitní, používám destilovanou a musím říct, je to velký žrout vody.

Výhody

Rychlost

Nevýhody

Hlučnost, velikost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

19/11/2019

Česká republika

Česká republika

Žehlení se stalo radostí

Tuto parní žehličku jsem si zamilovala na první přejetí přes látku. Je sice objemnější a tedy zabere více místa než klasická napařovačka, ale v porovnání s tím, jak krásně a rychle žehlí nemám co řešit. Je lehká, rychle připravena k výkonu, má velkou nádobu na vodu, takže i při velkém prádle není potřeba vodu doplňovat. Používám sice filtrovanou vodu z čističky, ale dá se použít i kohoutkova voda, což je super. Funkci odvápnění jsem tedy ještě neměla možnost vyzkoušet. Manželovo košile, dětský dupačky i moje složitější róby zvládne vyžehlit na jedničku, protože je možné jej použít i vertikálně. Oceňuji, že je lehká a krásně klouže po látce. Žehlím mnoho látek před šitím, protože je potřebuji tzv. vysrážet a s touhle žehličkou to jde jedna báseň. S klasickou žehličkou, jsem musela látku několikrát přejíždět, ale s tímhle generátorem to jde fakt samo a nemusím neustále doplňovat vodu, šetří tedy nejen můj loket, čas ale i účet za elektřinu.

Výhody

lehká, výkonná, velká nádoba na vodu, pěkný design, jednoduché ovládání, neboť se nemusí nastavovat teplota, vertikální žehlení

Nevýhody

zabere více místa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

18/11/2019

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem velmi spokojená

Byla jsem moc ráda za možnost vyzkoušení parního generátoru Philips. Tento výrobek je opravdu perfektní a jsem s ním velmi spokojená.

Výhody

Perfektně žehlí, velká nádržka na vodu, možnost vertikálního žehlení

Nevýhody

Trošku hlučnější žehlení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe 2-hodinového žehlenia

  2. Až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v porovnaní s GC6734.