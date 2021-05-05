Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Zosilnená para až 430 g
Odnímateľná 1,5 l nádoba
Zámok na prenášanie
Dokonca aj vtedy, keď máte viac povinností alebo nie ste sústredení, nikdy nespálite svoje oblečenie. Vďaka našej technológii OptimalTEMP sľubujeme, že táto žehlička s parným generátorom nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ho môžete nechať položený na odeve alebo žehliacej doske. Žiadne spálené miesta ani lesk. Zaručene.
Keď potrebujete ľahko vyriešiť problematické záhyby, spoľahnite sa na našu nepretržitú paru a ťažkú prácu urobíme za vás. Sledujte, ako sa tieto záhyby rozplynú, keď použijete zvýšenú intenzitu pary, kde je to potrebné. Dokonale zvládnete aj vertikálne naparovanie záclon alebo osvieženie zavesených šiat.
Vďaka kompaktnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnejšie než v minulosti.
Ocenenia
4.8
z 5
48
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Slavice
05/05/2021
Česká republika
Jsem spokojena
Nevěděla jsem jak tato žehlička funguje a co od ní čekat, ale recenze na parní generátory byly dobré, tak jsem ho také zkusila. Po prvním zapnutí mě vyděsila hlučnost a fakt, že bez držení tlačítka na žehličce, žehlička nežehlí. Je to ale o zvyku. Na druhou stranu mě nadchlo, že nemusím žehličku odkládat zpět na generátor, ale mohu ji nechat ležet na prkně nebo dokonce na prádle a složené ložní nemusím obracet. Vzhledem k tomu, že máme velmi tvrdou vodu a není moc kvalitní, používám destilovanou a musím říct, je to velký žrout vody.
Výhody
Rychlost
Nevýhody
Hlučnost, velikost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Rozálka
19/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Žehlení se stalo radostí
Tuto parní žehličku jsem si zamilovala na první přejetí přes látku. Je sice objemnější a tedy zabere více místa než klasická napařovačka, ale v porovnání s tím, jak krásně a rychle žehlí nemám co řešit. Je lehká, rychle připravena k výkonu, má velkou nádobu na vodu, takže i při velkém prádle není potřeba vodu doplňovat. Používám sice filtrovanou vodu z čističky, ale dá se použít i kohoutkova voda, což je super. Funkci odvápnění jsem tedy ještě neměla možnost vyzkoušet. Manželovo košile, dětský dupačky i moje složitější róby zvládne vyžehlit na jedničku, protože je možné jej použít i vertikálně. Oceňuji, že je lehká a krásně klouže po látce. Žehlím mnoho látek před šitím, protože je potřebuji tzv. vysrážet a s touhle žehličkou to jde jedna báseň. S klasickou žehličkou, jsem musela látku několikrát přejíždět, ale s tímhle generátorem to jde fakt samo a nemusím neustále doplňovat vodu, šetří tedy nejen můj loket, čas ale i účet za elektřinu.
Výhody
lehká, výkonná, velká nádoba na vodu, pěkný design, jednoduché ovládání, neboť se nemusí nastavovat teplota, vertikální žehlení
Nevýhody
zabere více místa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Simi22
18/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
S výrobkem jsem velmi spokojená
Byla jsem moc ráda za možnost vyzkoušení parního generátoru Philips. Tento výrobek je opravdu perfektní a jsem s ním velmi spokojená.
Výhody
Perfektně žehlí, velká nádržka na vodu, možnost vertikálního žehlení
Nevýhody
Trošku hlučnější žehlení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parní generátor
Na základe 2-hodinového žehlenia
Až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v porovnaní s GC6734.