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PerfectCare Compact Plus Žehlička s parným generátorom

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PerfectCare Compact PlusŽehlička s parným generátorom

GC7920/20

PerfectCare Compact Plus Žehlička s parným generátorom

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Návody a dokumentácia

UKCA Declaration Dexter - English (US)

  • PDF súbor, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Common IIB for PSG non-boiler type_EU9_[642001004405]

  • PDF súbor
  • 26 June 2026

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