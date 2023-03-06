Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Zosilnená para až 420 g
Nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Zámok na bezpečné prenášanie
Funkcia automatického bezpečnostného vypnutia automaticky vypne žehličku s parným generátorom, ak sa nepoužíva niekoľko minút. Šetrí tak energiu a zaistí vám pokoj.
Náš vstavaný systém Smart Calc Clean vás upozorní, keď je potrebné spustiť odstraňovanie vodného kameňa. Obsahuje nádobu, ktorá umožňuje jednoduché odstraňovanie vodného kameňa. To znamená, že nepotrebujete žiadne kazety a nevznikajú vám žiadne dodatočné náklady.
1,8-litrová priehľadná nádoba na vodu umožňuje nepretržité používanie až 2 hodiny. Keď je nádoba prázdna, upozorní vás na to svetelný indikátor a nádoby môžete vďaka veľkému otvoru na plnenie kedykoľvek jednoducho naplniť vodou z vodovodu.
Ocenenia
4.8
z 5
49
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Výhody
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Nevýhody
Vcelku krátký přívodní kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
JanaPra
05/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
skvělý pomocník
Ze začátku jsem si nemohla zvyknout, že žehlím všechno prádlo s "jednou teplotou". Určitě je to velký pomocník, protože se opravdu nemůže nic stát, i když se nechá žehlička ležet na žehleném prádle. Navíc i krásně vypadá.
Výhody
Velká nádržka na vodu
Nevýhody
Se základnou je to větší "kousek", ale když se najde vhodné místečko, je to parádní stroj.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Čumáček
05/05/2021
Česká republika
Žehlení bez námahy
Nemusí se nastavovat teplota a nic se nespálí, do nádržky stačí obyčejná voda, stačí žehlit po jedné straně, díky silné páře je žehlení snadné.
Výhody
Žehlička je lehká.
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
až 40 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime eco v porovnaní s režimom turbo