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PerfectCare Performer Žehlička s parným generátorom

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PerfectCare PerformerŽehlička s parným generátorom

GC8750/60

PerfectCare Performer Žehlička s parným generátorom

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Návody a dokumentácia

Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF súbor, 128 kB
  • 13 March 2026

UKCA GC87xx Sunrise - English (US)

  • PDF súbor, 470.4 kB
  • 13 March 2026

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