Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 7 barov
Zosilnená para až 480 g
Nádoba na vodu s objemom 1,8 l
Odnímateľná nádržka na vodu
Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.
Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.
S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.
Ocenenia
4.8
z 5
35
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Žiburka
31/01/2019
Slovensko
vyššia úroveň a komfort žehlenia
Parný generátor som kúpila v septembri 2018. Splnil moje očakávania a tiež všetky funkcie a vlastnosti, ktoré uvádza výrobca. Výsledok žehlenia je skvelý a najviac ma potešila rýchlosť s akou som zvládla dva koše prádla oproti predchádzajúcemu spôsobu žehlenia naparovacou žehličkou. Odporúčala by som však konštrukčne vylepšiť zabezpečenie žehličky proti skĺznutiu pri odkladaní na základňu počas žehlenia. Stačí malá nepozornosť a žehlička sa zrúti na podlahu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom
okatarina
15/10/2018
Slovensko
vynikajúci výrobok, kvalita, dizajn
Výrobok môžem len odporúčať :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom
mato
18/05/2018
Slovensko
žehlička GC9640/60
super žehlička, ľahka inteligentná dobrá cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom