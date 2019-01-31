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  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
  • Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

PerfectCare EliteŽehlička s parným generátorom

GC9640/60

4.8
| (35) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.
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Jednotka v žehlení

s ultra ľahkou žehličkou

Žehlenie bez námahy. Rýchle výsledky.

  • Max. tlak pary 7 barov

  • Zosilnená para až 480 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,8 l

  • Odnímateľná nádržka na vodu

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Veľká oddeliteľná nádoba na vodu na jednoduché plnenie

Odnímateľná nádoba na vodu vám umožňuje kedykoľvek jednoducho doplniť vodu bez toho, aby ste zariadenie museli vypnúť. Nalievací otvor na vodu je veľký, preto môžete vodu jednoducho doplniť priamo pod vodovodným kohútikom. Objem nádoby je 1,8 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu.

Usporte energiu v režime ECO

Usporte energiu v režime ECO

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

S technológiou OptimalTEMP už nikdy nebudete musieť mrhať časom nastavovaním teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho typu tkaniny.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

35

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2
1

31/01/2019

Slovensko

Slovensko

vyššia úroveň a komfort žehlenia

Parný generátor som kúpila v septembri 2018. Splnil moje očakávania a tiež všetky funkcie a vlastnosti, ktoré uvádza výrobca. Výsledok žehlenia je skvelý a najviac ma potešila rýchlosť s akou som zvládla dva koše prádla oproti predchádzajúcemu spôsobu žehlenia naparovacou žehličkou. Odporúčala by som však konštrukčne vylepšiť zabezpečenie žehličky proti skĺznutiu pri odkladaní na základňu počas žehlenia. Stačí malá nepozornosť a žehlička sa zrúti na podlahu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

15/10/2018

Slovensko

Slovensko

vynikajúci výrobok, kvalita, dizajn

Výrobok môžem len odporúčať :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

18/05/2018

Slovensko

Slovensko

žehlička GC9640/60

super žehlička, ľahka inteligentná dobrá cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Elite GC9640/60 Žehlička s parným generátorom

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