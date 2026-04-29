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PerfectCare Elite Žehlička s parným generátorom

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PerfectCare EliteŽehlička s parným generátorom

GC9640/60

PerfectCare Elite Žehlička s parným generátorom

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity

  • PDF súbor, 637.4 kB
  • 9 October 2024

GC9600 series_UM+QSG_EEU_[18734]_user manual

  • PDF súbor, 4.9 MB
  • 12 March 2024

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