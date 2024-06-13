Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Kultový dizajn na kolieskach
skladacia doska
Systém DualProtect Anti-calc zachytáva zo žehliaceho systému až 99 % vodného kameňa. Jednoducho sa obsluhuje a ochráni žehliaci systém pred vodným kameňom a predĺži jeho životnosť. Dvojitá ochrana je zabezpečovaná špeciálnymi kazetami, ktoré bránia prenikaniu vodného kameňa do systému a tiež extra oplachovacím cyklom po výmene kaziet. Dvojitá ochrana, vďaka ktorej môžete žehliť bez problémov a pokojne zabudnúť na vodný kameň.
Integrovaná žehliaca doska Philips s tlakovým generátorom pary.
Dokonalé žehlenie je teraz také ľahké. Aktívna žehliaca doska s funkciami fúkania a prisatia. S funkciou fúkania žehlíte na vzduchovom vankúši, čo je ideálny spôsob pre ľahké a jemné tkaniny, ktorý zabraňuje vzniku nepravidelných záhybov a lesklých plôch na tmavých tkaninách. Funkcia prisatia pomáha pridržiavať odev pevne na doske a umožňuje vytvárať na nohaviciach dokonalé puky.
Ocenenia
4.7
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania