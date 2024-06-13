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  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
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  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
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  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky
  • Polovičná námaha, dokonalé výsledky

Tento produkt už nie je dostupný

WardrobeCareIntegrovaná žehliaca doska

GC9940/05

4.7
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Polovičná námaha, dokonalé výsledky
Integrovaný žehliaci systém Philips Wardrobe Care GC9940/05 umožňuje žehlenie bez námahy – od zostavenia až po odkladanie. Aktívna žehliaca doska v kombinácii s výkonnou žehličkou umožňuje dosahovať profesionálne výsledky pri žehlení aj u vás doma.
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Jednotka v žehlení

Integrovaný žehliaci systém

Polovičná námaha, dokonalé výsledky

  • Kultový dizajn na kolieskach

  • skladacia doska

Systém ochrany proti vodnému kameňu DualProtect Anti-Calc umožňuje bezproblémové žehlenie

Systém ochrany proti vodnému kameňu DualProtect Anti-Calc umožňuje bezproblémové žehlenie

Systém DualProtect Anti-calc zachytáva zo žehliaceho systému až 99 % vodného kameňa. Jednoducho sa obsluhuje a ochráni žehliaci systém pred vodným kameňom a predĺži jeho životnosť. Dvojitá ochrana je zabezpečovaná špeciálnymi kazetami, ktoré bránia prenikaniu vodného kameňa do systému a tiež extra oplachovacím cyklom po výmene kaziet. Dvojitá ochrana, vďaka ktorej môžete žehliť bez problémov a pokojne zabudnúť na vodný kameň.

Integrovaná žehliaca doska s tlakovým generátorom pary

Integrovaná žehliaca doska Philips s tlakovým generátorom pary.

Aktívna žehliaca doska s funkciou fúkania a prisatia

Aktívna žehliaca doska s funkciou fúkania a prisatia

Dokonalé žehlenie je teraz také ľahké. Aktívna žehliaca doska s funkciami fúkania a prisatia. S funkciou fúkania žehlíte na vzduchovom vankúši, čo je ideálny spôsob pre ľahké a jemné tkaniny, ktorý zabraňuje vzniku nepravidelných záhybov a lesklých plôch na tmavých tkaninách. Funkcia prisatia pomáha pridržiavať odev pevne na doske a umožňuje vytvárať na nohaviciach dokonalé puky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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