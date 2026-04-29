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WardrobeCare Integrovaná žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

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WardrobeCareIntegrovaná žehliaca doska

GC9940/05

WardrobeCare Integrovaná žehliaca doska

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)

  • PDF súbor, 524.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)

  • PDF súbor, 53.9 kB
  • 13 March 2026

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