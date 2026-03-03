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  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn
  • Espresso z čerstvých zŕn

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco IntuitaSuper automatický espresso kávovar

HD8750/19

Espresso z čerstvých zŕn
Espresso kávovar Saeco Intuita, ktorý sa jednoducho používa, prispôsobuje a čistí, vám ponúka možnosť vychutnať si espresso z čerstvo pomletých kávových zŕn stlačením jediného tlačidla a zároveň vám umožní nastaviť jej arómu.
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Vyberte si svoju arómu s týmto espresso kávovarom

Espresso z čerstvých zŕn

  • Uvarí 3 druhy kávy

  • Penič mlieka Classic

  • Čierna

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu okruhu

Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Káva bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.

Technické špecifikácie

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