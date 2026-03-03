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HD8750/19
Uvarí 3 druhy kávy
Penič mlieka Classic
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento espresso kávovar značky Saeco má predvolené automatické čistenie okruhu kávy vodou pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia, čo zaručuje skvelú, sviežu chuť každej šálky kávy.
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Vďaka technológii varného bloku s rýchlym zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte čakať počas varenia jedného espressa, ale môžete variť kávu za kávou.
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