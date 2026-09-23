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HD8768/09
Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy
Espresso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli vychutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn môžete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.
Uvarí 7 druhov kávy
Automatický penič mlieka
Čierna
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto má systém mletia tohto zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál navyše na rozdiel od iných „bežných mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti pripáleniny.
Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko vložíte naspäť.
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