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  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.
  • Dokonalá chuť, teplota a čistota.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Saeco ExpreliaPlnoautomatický kávovar

HD8854/09

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dokonalá chuť, teplota a čistota.

Model Exprelia je vždy pripravený vykúzliť vašu obľúbenú kávovú špecialitu. Všetky vaše želania sa splnia jedným stlačením tlačidla vďaka rozhraniu na okamžitý výber nápoja. Príprava prebehne vďaka dvojitému ohrievaču vody okamžite.

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Dokonalá chuť, teplota a čistota.

  • Integrovaná nádoba na mlieko a penič

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 5 stupňami nastavenia

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/08/2020

Slovensko

Slovensko

Úplne najlepší kancelársky automat aky som mal

Super stroj na všetky druhy kávy ( esspreso, machiato, latte, ) Robí úplne úžasnú penu a kávu vie naozaj skvele vytlačiť.

Výhody

Malý, jednoduchý , super pena, pomerne rýchly

Nevýhody

Po pár rokoch začal byť poruchovy, a cca po 10 -11 rokoch sa už neopláca repas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar

Date of Use 2018-08-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar

Date of Use 2018-08-25

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný automatický kávovar

Tento kávovar zcela splnil naše očekávání. Během chvilky si velice jednoduše připravíte nápoj, který máte rádi, ať už jde o klasické espresso, nebo třeba cacpuccino či café latté. Stačí si předem nastavit vše tak, aby byl nápoj přesně podle Vašich představ, a pak už si můžete každý den k snídani, nebo třeba po obědě, udělat nápoj přesně tak, jak Vám vyhovuje.

Výhody

variabilita, mlýnek na kávu, karafa na mléko

Nevýhody

nemožnost úpravy času extrakce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar

Date of Use 2018-05-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar

Date of Use 2018-05-18

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