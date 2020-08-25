Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalá chuť, teplota a čistota.
Model Exprelia je vždy pripravený vykúzliť vašu obľúbenú kávovú špecialitu. Všetky vaše želania sa splnia jedným stlačením tlačidla vďaka rozhraniu na okamžitý výber nápoja. Príprava prebehne vďaka dvojitému ohrievaču vody okamžite.
Integrovaná nádoba na mlieko a penič
Nehrdzavejúca oceľ
Mlynček s 5 stupňami nastavenia
Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % keramickými mlynčekmi. Saeco používa keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.
Rôzne zmesi kávy vyžadujú rôzne úrovne zrnitosti, aby sa plne rozvinula ich chuť. Preto má mletie tohto kávovaru 8 nastavení, od najjemnejšieho mletia pre plnšiu chuť až po najhrubšie mletie pre ľahšiu kávu.
Vďaka našej inovatívnej pamäťovej funkcii, ktorá upravuje dĺžku, intenzitu a teplotu kávy, si vždy pripravíte dokonalú šálku espressa presne podľa svojej chuti. Vychutnajte si vynikajúci kávový nápoj vo svojej obľúbenej šálke stlačením jediného tlačidla.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
agroalm
25/08/2020
Slovensko
Úplne najlepší kancelársky automat aky som mal
Super stroj na všetky druhy kávy ( esspreso, machiato, latte, ) Robí úplne úžasnú penu a kávu vie naozaj skvele vytlačiť.
Výhody
Malý, jednoduchý , super pena, pomerne rýchly
Nevýhody
Po pár rokoch začal byť poruchovy, a cca po 10 -11 rokoch sa už neopláca repas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar
Date of Use 2018-08-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar
Date of Use 2018-08-25
honad
18/05/2020
Česká republika
Výborný automatický kávovar
Tento kávovar zcela splnil naše očekávání. Během chvilky si velice jednoduše připravíte nápoj, který máte rádi, ať už jde o klasické espresso, nebo třeba cacpuccino či café latté. Stačí si předem nastavit vše tak, aby byl nápoj přesně podle Vašich představ, a pak už si můžete každý den k snídani, nebo třeba po obědě, udělat nápoj přesně tak, jak Vám vyhovuje.
Výhody
variabilita, mlýnek na kávu, karafa na mléko
Nevýhody
nemožnost úpravy času extrakce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar
Date of Use 2018-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar
Date of Use 2018-05-18