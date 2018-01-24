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  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
  • Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco Intelia DeluxePlnoautomatický kávovar

HD8904/01

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate
Spoločnosť Saeco predstavuje kávovar Intelia Deluxe – dômyselného, technologicky vyspelého pomocníka, ktorý prináša overenú kvalitu, výnimočné pohodlie a dokonalú kávu. S telom vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele a s nadčasovým dizajnom je Intelia dôstojným reprezentantom talianskej remeselnej zručnosti.
Zobraziť všetky výhody

Nadčasový dizajn Made in Italy

Kvalita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate

  • 4 druhy nápojov

  • Automatický penič mlieka

  • Povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov nápojov

Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

výborný přístroj

s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia