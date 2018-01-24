Tento produkt už nie je dostupný
4 druhy nápojov
Automatický penič mlieka
Povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
slafka
24/01/2018
Česká republika
výborný přístroj
s přístrojem jsem spokojená,má dostatečně široký počet voleb,aby vyrobil kvalitní kávu,jak jsem očekávala. Provoz je bezproblémový,čištění nenáročné. Kvalitní káva samozřejmě závisí na druhu kávy,kterou do přístroje nasypete,to přístroj nepřekoná. S volbou jsem spokojena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Intelia Deluxe HD8904/01 Automatický kávovar
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia