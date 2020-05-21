Tento produkt už nie je dostupný
HD8919/59
Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard vo svojej triede. Vysokokvalitná talianska technológia je navrhnutá tak, aby pripravila lahodnú kávu, ponúkla špičkový výkon a výnimočnú kapacitu v kompaktných rozmeroch
6 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Titánový lak
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!
AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.
4.7
z 5
3
Recenzie
1forest 11
21/05/2020
Česká republika
Vynikající ve všech směrech.
Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.
Výhody
Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Dátum použitia 2018-05-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Dátum použitia 2018-05-21
Leontynka
03/03/2019
Česká republika
Výborný kávovar.
Kávovar Saeco máme už téměř tři roky. Káva z nej je vynikající. Mléčná pěna nemá chybu! Pro nás top 1 presovač!
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar
Martin
29/08/2016
Slovensko
Dosť zlá kvalita zhotovenia, čo som pri tejto značke nečakal...
Kavovár je v skutku dobrý, no vadi mi dosť hlučný chod, plastové zhotovenie a hlavne veľmi veľa vody v spodnej nádobke, ktorá sa uvolnuje aj bez prípravy kávy. V prípade pretrvavania tohto problému budem musieť prístroj reklamovať...
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Plnoautomatický kávovar
Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Plnoautomatický kávovar
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia