VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Main in-use photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine HD8919/59
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Incanto Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco IncantoPlnoautomatický kávovar

HD8919/59

4.7

| (3) Recenzie

Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard vo svojej triede. Vysokokvalitná talianska technológia je navrhnutá tak, aby pripravila lahodnú kávu, ponúkla špičkový výkon a výnimočnú kapacitu v kompaktných rozmeroch

Zobraziť všetky výhody

Lahodné latte macchiato stlačením jedného tlačidla

Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.

  • 6 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Titánový lak

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si rýchlu prípravu 6 druhov nápojov

Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš superautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Vynikající ve všech směrech.

Neodolatelná chuť čerstvě namleté kávy a napěněného mléka. Snadná obsluha-praktické je upozornění na nedostatek kávy, vody nebo přeplněný zásobník na použitou kávu. Sám se uvede do stavu spánku, sám si pročistí mechanismus.

Výhody

Spolehlivost, možnost si udělat výbornou kávu s jakoukoliv intenzitou chuti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Dátum použitia 2018-05-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Dátum použitia 2018-05-21

03/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný kávovar.

Kávovar Saeco máme už téměř tři roky. Káva z nej je vynikající. Mléčná pěna nemá chybu! Pro nás top 1 presovač!

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Automatický kávovar

29/08/2016

Slovensko

Slovensko

Dosť zlá kvalita zhotovenia, čo som pri tejto značke nečakal...

Kavovár je v skutku dobrý, no vadi mi dosť hlučný chod, plastové zhotovenie a hlavne veľmi veľa vody v spodnej nádobke, ktorá sa uvolnuje aj bez prípravy kávy. V prípade pretrvavania tohto problému budem musieť prístroj reklamovať...

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Plnoautomatický kávovar

Táto recenzia bola vytvorená pre Incanto HD8919/59 Plnoautomatický kávovar

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia