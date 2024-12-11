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  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
  • Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
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Tento produkt už nie je dostupný

ZákladnýAirfryer XL

HD9260/90

4.9
| (26) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*
Vzduch je novým olejom. Philips Airfryer je jediná teplovzdušná fritéza s technológiou Rapid Air, ktorá pomocou horúceho vzduchu pripraví vaše obľúbené jedlo len s minimom pridaného oleja, či dokonca úplne bez neho, takže vaše pokrmy budú obsahovať až o 90 % menej tuku. Vychutnajte si chrumkavejšie výsledky, vďaka Philips Rapid Air a jeho 7x rýchlejším prúdením vzduchu.
Zobraziť všetky výhody

7-krát rýchlejšie prúdenie vzduchu pre chrumkavejšie výsledky*

Skvelé hranolčeky s nižším obsahom tuku až o 90 %!*

  • Technológia Rapid Air

  • 1,2 kg, 5 porcií

  • Čierna

Originálna teplovzdušná fritéza so sedemkrát rýchlejším prúdením vzduchu*

Originálna teplovzdušná fritéza so sedemkrát rýchlejším prúdením vzduchu*

Philips Airfryer v sebe spája hviezdicovitý dizajn dna s rýchlo cirkulujúcim mimoriadne horúcim vzduchom, čo zabezpečí optimálnu distribúciu tepla. Táto jedinečná kombinácia umožňuje variť rôzne jedlá s chutnou a chrumkavou úpravou pri troche oleja, či dokonca úplne bez neho.

Veľkosť XL, kapacita varenia 1,2 kg

Veľkosť XL, kapacita varenia 1,2 kg

Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XL je navrhnutá s ohľadom na vašu rodinu. Panvica s kapacitou 7 l zvládne rôzne jedlá. Pre svoju rodinu a kamarátov môžete uvariť až 5 porcií jedla alebo 1,2 kg hranolčekov naraz.

Praktické nastavenie prípravy jedál „Uložiť obľúbené“

Praktické nastavenie prípravy jedál „Uložiť obľúbené“

Všetci máme nejaké obľúbené jedlá. Či už teplé raňajky alebo obľúbenú rodinnú večeru, s teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer XL si môžete jednoducho uložiť svoje obľúbené jedlo s ideálnym časom a teplotou a pripraviť ho tak bez stresu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

26

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Výhody

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Nevýhody

Zatiaľ nemám

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Výhody

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Nevýhody

zatím jsme žádné nezaznamenali

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.

Výhody

Minimum tuku rychlost

Nevýhody

O žádné zatím nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s hranolčekmi a kuracími stehnami pripravenými v bežnej rúre

  2. Technológia Philips Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom

  3. V porovnaní s hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips