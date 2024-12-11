Tento produkt už nie je dostupný
Technológia Rapid Air
1,2 kg, 5 porcií
Čierna
Philips Airfryer v sebe spája hviezdicovitý dizajn dna s rýchlo cirkulujúcim mimoriadne horúcim vzduchom, čo zabezpečí optimálnu distribúciu tepla. Táto jedinečná kombinácia umožňuje variť rôzne jedlá s chutnou a chrumkavou úpravou pri troche oleja, či dokonca úplne bez neho.
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XL je navrhnutá s ohľadom na vašu rodinu. Panvica s kapacitou 7 l zvládne rôzne jedlá. Pre svoju rodinu a kamarátov môžete uvariť až 5 porcií jedla alebo 1,2 kg hranolčekov naraz.
Všetci máme nejaké obľúbené jedlá. Či už teplé raňajky alebo obľúbenú rodinnú večeru, s teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer XL si môžete jednoducho uložiť svoje obľúbené jedlo s ideálnym časom a teplotou a pripraviť ho tak bez stresu.
4.9
z 5
26
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Výhody
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Nevýhody
Zatiaľ nemám
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Výhody
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Nevýhody
zatím jsme žádné nezaznamenali
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Jirka Z
06/05/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.
Výhody
Minimum tuku rychlost
Nevýhody
O žádné zatím nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential HD9260/90 Airfryer XL
V porovnaní s hranolčekmi a kuracími stehnami pripravenými v bežnej rúre
Technológia Philips Rapid Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom
V porovnaní s hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips