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Základný Airfryer XL

Tento produkt už nie je dostupný

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ZákladnýAirfryer XL

HD9260/90

Základný Airfryer XL

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Essential Airfryer XL HD9260/90 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Essential Airfryer XL

  • PDF súbor, 3 MB
  • 13 March 2026

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