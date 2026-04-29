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Základný Airfryer XL
Tento produkt už nie je dostupný
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HD9260/90
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EU Declaration of conformity Philips Essential Airfryer XL HD9260/90 - English (US)
User Manual Philips Essential Airfryer XL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XL
Príslušenstvo pre fritézu Airfryer
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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