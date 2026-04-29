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Bezdrôtová naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Bezdrôtová naparovacia žehlička

HI570/02

Bezdrôtová naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Cordless steam iron

  • PDF súbor, 4 MB
  • 13 March 2026

Naparovacia žehlička s používaním bez pripojenia do siete

  • PDF súbor
  • 18 August 2026

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