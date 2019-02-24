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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtová naparovacia žehlička

HI570/02

5
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Naparovacia žehlička s používaním bez pripojenia do siete
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Jednotka v žehlení

Voľnosť pohybu bez pripojenia do siete

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Bezšnúrová prevádzka pre maximálnu voľnosť pohybu

Bezšnúrová prevádzka vám umožní maximálnu slobodu pri pohybe a ovládaní. Žehlička ponúka bezšnúrový režim, počas ktorého môžete prerušiť žehlenie a upraviť polohu oblečenia na žehliacej doske, zatiaľ čo sa žehlička dobíja, alebo môžete využiť režim pripojenia do siete a žehliť nepretržite. Zvolenie režimu bezšnúrového žehlenia, režimu žehlenia s pripojením do siete alebo režimu upevnenia k stojanu vykonáte jednoducho pomocou prepínača s tromi polohami.

Hliníková žehliaca plocha pre jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Hliníková žehliaca plocha pre jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Odolná alumíniová žehliaca plocha ľahko kĺže po všetkých tkaninách, je odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/02/2019

Slovensko

Slovensko

Perfektná

Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nezničitelná

Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!

Výhody

Bezdrátové žehlení

Nevýhody

Ne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

08/08/2016

Česká republika

Česká republika

Škoda že se už neprodává

Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička

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