Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Bezšnúrová prevádzka vám umožní maximálnu slobodu pri pohybe a ovládaní. Žehlička ponúka bezšnúrový režim, počas ktorého môžete prerušiť žehlenie a upraviť polohu oblečenia na žehliacej doske, zatiaľ čo sa žehlička dobíja, alebo môžete využiť režim pripojenia do siete a žehliť nepretržite. Zvolenie režimu bezšnúrového žehlenia, režimu žehlenia s pripojením do siete alebo režimu upevnenia k stojanu vykonáte jednoducho pomocou prepínača s tromi polohami.
Odolná alumíniová žehliaca plocha ľahko kĺže po všetkých tkaninách, je odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Ocenenia
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Miša
24/02/2019
Slovensko
Perfektná
Neviem pochopiť , prečo produkty , ktoré sú super sa prestanú vyrábať. Boli ste jedna jediná firma, ktorá ponúkala bezšnúrovú žehličku a teraz ani žiadna náhrada . Je to veľká škoda!!!!!!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrôtová naparovacia žehlička
Zrzka.86
18/05/2020
Česká republika
Nezničitelná
Perfektní funkce: bezkabelové žehlení, samočistící program, kvalitní žehlicí plocha. Mám jí už přes 10 let, pořád funguje!
Výhody
Bezdrátové žehlení
Nevýhody
Ne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
bendlpetr1
08/08/2016
Česká republika
Škoda že se už neprodává
Perfektní žehlička,jednoduchá manipulace,po zapojení do minuty v provozu.Máme ji necelích10 let a žádný problém.Po nákupu jsem si všiml,že manželka u toho neremcá a prádlo je za chvilku hotové.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HI570/02 Bezdrátová napařovací žehlička