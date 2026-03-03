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HI5916/20
Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 5 barov
Odnímateľná 1,1 l nádoba na vodu
180 g zosilnená para
Nádoba na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký nalievací otvor na vodu zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,1 l kapacite nádoby na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.
Náš vstavaný systém Smart Calc Clean vás upozorní, keď je potrebné spustiť odstraňovanie vodného kameňa. Obsahuje nádobu, ktorá umožňuje jednoduché odstraňovanie vodného kameňa. To znamená, že nepotrebujete žiadne kazety a nevznikajú vám žiadne dodatočné náklady.
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.
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