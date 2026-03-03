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Tento produkt už nie je dostupný

Parný generátor

HI5916/20

1 Ocenenie

Rýchlejšie žehlenie
Tento generátor pary urýchľuje vaše žehlenie vďaka extra silnej a nepretržitej pare a robí ho pohodlnejším vďaka 1,1 l odpojiteľnej nádobe na vodu.
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Jednotka v žehlení

S extra parou

Rýchlejšie žehlenie

  • Max. tlak pary 5 barov

  • Odnímateľná 1,1 l nádoba na vodu

  • 180 g zosilnená para

Odnímateľná 1,1 l nádoba na vodu

Odnímateľná 1,1 l nádoba na vodu

Nádoba na vodu sa dá odňať a poľahky doplniť z kohútika. Veľký nalievací otvor na vodu zabezpečuje rýchly priebeh dopĺňania. Vďaka 1,1 l kapacite nádoby na vodu môžete bez dopĺňania vody žehliť až 2 hodiny.

Nád. Calc Clean je súč. bal., čo znamená žiadne kazety, žiadne dodat. náklady

Nád. Calc Clean je súč. bal., čo znamená žiadne kazety, žiadne dodat. náklady

Náš vstavaný systém Smart Calc Clean vás upozorní, keď je potrebné spustiť odstraňovanie vodného kameňa. Obsahuje nádobu, ktorá umožňuje jednoduché odstraňovanie vodného kameňa. To znamená, že nepotrebujete žiadne kazety a nevznikajú vám žiadne dodatočné náklady.

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.

Technické špecifikácie

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