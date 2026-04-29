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Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Parný generátor

HI5916/20

Parný generátor

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips Steam generator iron

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam generator iron

  • PDF súbor, 345.8 kB
  • 13 March 2026

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