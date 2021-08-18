VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareFlexCare Platinum HX9112/02 Nabíjateľná zubná kefka

HX9112/02

4.8
| (65) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Zobraziť všetky výhody

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

65

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

super kartáček

Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi kvalitní sonický kartáček

S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky