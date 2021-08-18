Tento produkt už nie je dostupný
4.8
z 5
65
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ToveBu
18/08/2021
Česká republika
Funguje již 12 let
Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Babina
01/10/2019
Česká republika
super kartáček
Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Jana11
01/10/2019
Česká republika
Velmi kvalitní sonický kartáček
S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček