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Philips Sonicare FlexCare Platinum HX9112/02 Nabíjateľná zubná kefka
Tento produkt už nie je dostupný
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HX9112/02
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Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Čo signalizujú svetelné indikátory stavu batérie na mojej zubnej kefke Sonicare?
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
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Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
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Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare