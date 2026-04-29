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Séria 2000 Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)
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NA231/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézu2-úrovňová súprava na varenie
Prísluš. pre 6,2 l, 8,3 l a 9 l fritézuRaňajková súprava
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XXL
Príslušenstvo pre fritézu AirfryerSúprava na pečenie XL
Z teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer vychádza biely dym.
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