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Séria 2000 Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)

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Séria 2000Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)

NA231/00

Séria 2000 Airfryer, séria 2000, 6,2 l (strieborná)

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Návody a dokumentácia

UK Declaration of Conformity

  • PDF súbor, 495.8 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 205.5 kB
  • 24 March 2026

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