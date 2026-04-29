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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade Na tvár
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QP2724/20
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3000.103.1018.1
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Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Prečo sa môj produkt nabíja dlhšie, ako sa očakáva?
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Ktoré zariadenia môžem pripojiť k aplikácii Philips OneBlade?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
OneBlade& OneBlade Pro Ochranný kryt
USB sieťový adaptér HQ87
OneBlade 360 & ProOchranný kryt
USB kábel
OneBlade 360, OneBlade Pro Nastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu 1 – 5 mm
OneBlade360 náhradná čepeľ
OneBladeNáhradná čepeľ
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