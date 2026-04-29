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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade 360 Predná časť
Tento produkt už nie je dostupný
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QP2734/20
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3000.103.1018.1
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Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Ktoré zariadenia môžem pripojiť k aplikácii Philips OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako môžem zrušiť plán výmeny čepele v klube OneBlade Club?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
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