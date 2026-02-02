Tento produkt už nie je dostupný
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Hreb. nast. na presné strih. s 14 dĺžk.
Mokré a suché používanie
Ukazovateľ stavu batérie
Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.
Inovatívna čepeľ OneBlade 360 sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a so skvelým pocitom komfortu.*
Pristrihnite si bradu na rovnomernú dĺžku pomocou dodaného nastaviteľného hrebeňového nadstavca na presné strihanie. Vyberte si jedno zo 14 uzamykacích nastavení dĺžky od popoludňajšieho strniska cez upravený krátky strih až po dlhšiu bradu.
4.5
z 5
1034
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
MKcom
02/02/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Prechod od žiletky ku strojčeku
Hľadal som anlternatívu ku žiletke, ktorá sa rýchlo otupovala a takmer pri každom holení som sa s ňou porezal. Z toho titulu bolo pre mňa holenie skôr ako trápenie než príjemný pocit starania sa o svoj výzor. Ako som kariérne rástol, bolo už viac než žiadúce sa o seba starať pravidelne. Odhodlal som sa kúpiť One Blade. Prvé holenie so strojčekom nebolo ideálne. Potrezal som sa na krku, kvákalo ma to pri prvej snahe oholiť sa. Celkový prvotný dojem bol ďaleko pod moje očakávania. Netuším čo sa stalo so strojčekom no druhé holenie naplnilo moje predstavy. Žiadne poranenie po holení, žiadne kvákanie a veľmi pekný výsledok. Stojček používam tretí týždeň a to čo som sa stali pri prvom holení, už sa nezopakovalo. Momentálne budem zvedaví ako dlho vydrží jedna žiletka, keďže strojček namáham každý druhý deň.
Výhody
Rýchle holenie
Nevýhody
Drahšia žiletka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
FeroPP
31/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Keďže som prvé zariadenie stratil kúpil som si tento lepší strojček a som maximálne spokojný. Po 4 rokoch používania som už funkcie poznal ale potešili ma vychytávky nového strojčeka.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
ZET164467
04/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojnosť
Má ho skoro každý. Veľmi som rád jeho zakúpení. Super.
Výhody
výborný pomocník
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom pri holení
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.