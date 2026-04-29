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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade Pro 360 Face + Body
Tento produkt už nie je dostupný
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QP6541/15
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ
Všetko (9)
Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?
Môžem strojček Philips OneBlade používať na holenie namokro alebo nasucho?
OneBlade Pro 360Nastaviteľný hrebeň. nadstavec na bradu 0,4 až 10 mm
OneBlade 3 mm hrebeňový nadstavec na telo
OneBladeSystém na ochranu pokožky
Napájací adaptér HQ8505
OneBlade ProNastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu 0,5 – 9 mm
OneBlade ProNastav. hrebeňový nadstavec na bradu 0,4 – 10 mm
OneBlade 360 & ProOchranný kryt
OneBlade 360, OneBlade Pro 360Napájací adaptér HQ8505
OneBlade360 náhradná čepeľ
OneBladeNáhradná čepeľ
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