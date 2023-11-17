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  • Mäkké náustky

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventMäkké náustky

SCF246/00

4.7
| (10) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Mäkké náustky
Mäkké náustky Philips Avent SCF246/11 sú navrhnuté pre citlivé ďasná a sú ideálnym prvým krokom pri prechode z kojenia alebo detskej fľaštičky k pitiu z pohárika. Obsahujú ľahko čistiteľný ventil na jednoduché sŕkanie a zabránenie rozliatiu.
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Kompatibilné produkty
Pohár s náustkom

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SCF553/05

Náustok na ľahký prechod z fľaše k pitiu z hrnčeka

Mäkké náustky

  • 6 m+

Šetrné k ďasnám

Mäkký náustok je šetrný k ďasnám.

Patentovaný ventil chrániaci pred rozliatím

Ľahké pitie, jednoduché čistenie

Kompatibilné s fľašami a pohármi Philips Avent

Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

10

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

4
3
1

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Nevýhody

Nahrada naustku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Mäkké náustky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Mäkké náustky

30/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

super savičky

Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.

Výhody

funkčnost, odolnost, pružnost

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost s výrobkem

Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 