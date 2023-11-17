Tento produkt už nie je dostupný
6 m+
Mäkký náustok je šetrný k ďasnám.
Ľahké pitie, jednoduché čistenie
Všetky fľaše a poháre Philips Avent okrem sklenených fliaš a pohára umožňujúceho piť ako dospelí/môjho prvého pohára pre veľké deti sú kompatibilné. Môžete ich tak kombinovať a prispôsobiť, aby ste vytvorili dokonalý pohár, ktorý vyhovuje individuálnym vývojovým potrebám vášho batoľaťa.
4.7
z 5
10
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Nevýhody
Nahrada naustku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Mäkké náustky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Mäkké náustky
Mamka32
30/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
super savičky
Navazující savičky na základní kojeneckou řadu, velká spokojenost s odolností a funkčností.
Výhody
funkčnost, odolnost, pružnost
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky
asma
27/02/2019
Česká republika
spokojenost s výrobkem
Spokojenost s tímto výrobkem.pro první dousky seto opravdu hodi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF246/00 Měkké hubičky
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.