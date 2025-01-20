Tento produkt už nie je dostupný
Výnimočné pohodlie a istota
Jednorazové vložky do podprsenky Philips Avent vám poskytujú potrebnú podporu počas celého obdobia dojčenia. Vďaka štruktúre v tvare medových plástov, výnimočne tenkej stredovej časti s vysokými absorpčnými vlastnosťami a nepriepustnému a priedušnému dizajnu budete mať pocit sucha a pohodlia vo dne i v noci.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednor. absor. vložky do podprsenky
Jemná vrchná pokrývka so štruktúrou medových plástov zvyšuje pohodlie pri dotyku s pokožkou.
Vysoko absorpčná stredová časť pomáha zachytávať vlhkosť a uchováva tak pokožku suchú v noci aj cez deň.
Vonkajšia vrstva s efektom nepriepustnosti zachováva oblečenie suché a zároveň dodáva pocit priedušnosti.
4.9
z 5
273
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
20/01/2025
Česká republika
Absorpční vložky
Jsou ty nejlepší vložky jaký jsem kdy mněla drží na svém místě ale jsou pohodlné jsou lepší než jiné vložky vřele doporučuji
Výhody
Drží nap svém místě a jsou pohodlné a dobře sají
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/13 Absorpční vložky
Dátum použitia 2024-12-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/13 Absorpční vložky
Dátum použitia 2024-12-19
NikolaB
09/05/2021
Česká republika
Pohodlné
Tento produkt jsem zakoupila na doporučení kamarádky a i já jsem velmi spokojena.
Výhody
Pohodlí
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky
Dátum použitia 2021-04-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky
Dátum použitia 2021-04-09
Verča07
06/05/2021
Česká republika
Nejlepší absorpční vložky!
V prvních měsících mateřství jsem vyzkoušela opravdu hodně absorpčních vložek do podprsenky, ale tyto jsou bezkonkurenčně nejlepší. Měla jsem velmi citlivé bradavky, ale s nimi bylo nošení podprsenky o moc pohodlnější. Dobře absorbují, jsou měkké, hezky vyplní celý košíček podprsenky a dobře drží.
Výhody
Absorpční schopnost, materiál, kvalita
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky
Dátum použitia 2020-11-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky
Dátum použitia 2020-11-06