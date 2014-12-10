Tento produkt už nie je dostupný
Obsahuje 125 ml fľašu
Päť mäkkých masážnych okvetných listov odsávačky mlieka Philips Avent sa pri pumpovaní jemne prehýba dnu a von a pomocou podtlaku napodobňuje satie dieťaťa.
Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.
Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.
Nové
4.4
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Laktator ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Laktator ręczny
TheOresai
27/01/2019
Magyarország
Tökéletes, imádtam
Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.