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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventManuálna odsávačka mlieka

SCF300/20

4.4
| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
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Jedinečná manuálna odsávačka mlieka Philips Avent SCF300/20 bez obsahu BPA vám zaručí vyššiu účinnosť, pričom bolo klinicky dokázané, že dokáže odsať viac mlieka ako dvojitá nemocničná elektrická odsávačka*.
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Odsávačka mlieka inšpirovaná prírodou

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  • Obsahuje 125 ml fľašu

Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Päť mäkkých masážnych okvetných listov odsávačky mlieka Philips Avent sa pri pumpovaní jemne prehýba dnu a von a pomocou podtlaku napodobňuje satie dieťaťa.

Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Laktator ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Laktator ręczny

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes, imádtam

Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.