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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventJednoduchá elektro odsávačka mlieka

SCF302/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnuté pre komfort
Jedinečná manuálna odsávačka mlieka Philips Avent SCF302/01 bez obsahu BPA vám zaručí vyššiu účinnosť, pričom bolo klinicky dokázané, že dokáže odsať viac mlieka ako dvojitá nemocničná elektrická odsávačka*.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Odsávačka mlieka inšpirovaná prírodou

Navrhnuté pre komfort

Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka

Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.

Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Učí sa a pokračuje vaším rytmom sania

Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vaším osobným rytmom odsávania.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Elektromos mellszívó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Elektromos mellszívó

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

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