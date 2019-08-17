Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý vyžaduje menej pumpovania.
Patentované masážne výstelky odsávačky mlieka Philips Avent sa ohýbajú dnu a von, čím imitujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.
Elektronická pamäť sa naučí po dotyku tlačidla, potom pokračuje vaším osobným rytmom odsávania.
Nové
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Elektromos mellszívó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Elektromos mellszívó
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi