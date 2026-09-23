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Philips AventManuálna odsávačka mlieka

SCF310/12

Navrhnuté pre komfort

Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s tvorbou, uvoľnením a odsávaním mlieka. Odsávačka Philips Avent SCF310/12 bola navrhnutá tak, aby vám poskytla viac pohodlia pri odsávaní mlieka.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Optimálne komfortná odsávačka mlieka s masážnymi výstelkami

Navrhnuté pre komfort

  • s nádobkami na skladovanie mlieka

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie

Jednoduchá manuálna obsluha

Manuálna odsávačka mlieka je pre vás ideálna, ak odsávate mlieko len občas a oceníte jej kompaktné rozmery. Jednoducho sa obsluhuje jednou rukou.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.