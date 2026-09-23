Tento produkt už nie je dostupný
SCF310/12
Navrhnuté pre komfort
Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s tvorbou, uvoľnením a odsávaním mlieka. Odsávačka Philips Avent SCF310/12 bola navrhnutá tak, aby vám poskytla viac pohodlia pri odsávaní mlieka.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
s nádobkami na skladovanie mlieka
Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie
Manuálna odsávačka mlieka je pre vás ideálna, ak odsávate mlieko len občas a oceníte jej kompaktné rozmery. Jednoducho sa obsluhuje jednou rukou.
Hodnotenie
Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.