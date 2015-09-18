Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Univerzálna súprava
Jemný podtlak odsávačky mlieka Philips Avent napodobňuje prirodzené satie dieťaťa. Vďaka tomu dokáže odsávačka odsať väčšie množstvá mlieka ako nemocničná dvojitá elektrická odsávačka mlieka*
Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie
Uľahčite si život odsávaním priamo do ľubovoľnej fľašky alebo nádobky zo širokého radu fľašiek a nádobiek Philips Avent na uskladnenie materského mlieka do chladničky alebo mrazničky.
Nové
4.6
z 5
24
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/12 Laktator ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/12 Laktator ręczny
joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny
miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny
Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.