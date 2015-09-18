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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventManuálna odsávačka mlieka

SCF310/20

4.6
| (24) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Navrhnuté pre komfort
Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s tvorbou a uvoľňovaním mlieka. Naša odsávačka Philips Avent SCF310/20 bola navrhnutá tak, aby pri odsávaní mlieka poskytovala viac pohodlia.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Optimálne komfortná odsávačka mlieka s masážnymi výstelkami

Navrhnuté pre komfort

  • Obsahuje 125 ml fľašu

Klinicky overené výsledky*

Klinicky overené výsledky*

Jemný podtlak odsávačky mlieka Philips Avent napodobňuje prirodzené satie dieťaťa. Vďaka tomu dokáže odsávačka odsať väčšie množstvá mlieka ako nemocničná dvojitá elektrická odsávačka mlieka*

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie

Jedinečný systém na jednoduché uskladnenie mlieka

Jedinečný systém na jednoduché uskladnenie mlieka

Uľahčite si život odsávaním priamo do ľubovoľnej fľašky alebo nádobky zo širokého radu fľašiek a nádobiek Philips Avent na uskladnenie materského mlieka do chladničky alebo mrazničky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

24

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/12 Laktator ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF310/20 Laktator ręczny

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne narodenými deťmi.