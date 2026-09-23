VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventJednoduchá elektro odsávačka mlieka

SCF312/01

Navrhnuté pre komfort

Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s tvorbou, uvoľnením a odsávaním mlieka. Naša odsávačka Philips AVENT SCF312/01 bola navrhnutá tak, aby vám poskytla viac pohodlia pri odsávaní mlieka.

Zobraziť všetky výhody

Optimálne komfortná odsávačka mlieka s masážnymi výstelkami

Navrhnuté pre komfort

  • Obsahuje 125 ml (4 oz) fľašu

Zapamätá si váš osobný rytmus

Zapamätá si váš osobný rytmus

Len elektrické odsávačky mlieka značky Philips AVENT majú pre vaše maximálne pohodlie zabudovanú pamäť, do ktorej sa ukladá váš osobný štýl odsávania.

Jemná, no vysoká účinnosť

Jemná, no vysoká účinnosť

Jemný podtlak odsávačky mlieka Philips AVENT napodobňuje prirodzené satie dieťaťa na pohodlné a účinné odsávanie

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky