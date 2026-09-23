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SCF312/01
Navrhnuté pre komfort
Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s tvorbou, uvoľnením a odsávaním mlieka. Naša odsávačka Philips AVENT SCF312/01 bola navrhnutá tak, aby vám poskytla viac pohodlia pri odsávaní mlieka.
Obsahuje 125 ml (4 oz) fľašu
Len elektrické odsávačky mlieka značky Philips AVENT majú pre vaše maximálne pohodlie zabudovanú pamäť, do ktorej sa ukladá váš osobný štýl odsávania.
Jemný podtlak odsávačky mlieka Philips AVENT napodobňuje prirodzené satie dieťaťa na pohodlné a účinné odsávanie
Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha stimulovať prirodzené uvoľňovanie
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