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  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic+

SCF560/17

5
| (20) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Systém vpúšťania vzduchu Airflex a textúrovaný cumlík fľaše Classic+ sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa.
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Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Ventil potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

O 60 % menej nespokojného kriku v noci*

Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

20

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

13/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pro krmení bez bolesti bříška

Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.

Výhody

Snadné čištění, antikolikový systém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Avent

Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička

Výhody

Prostě dětem sedí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.