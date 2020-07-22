Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
5.0
z 5
20
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Výhody
Snadné čištění, antikolikový systém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Výhody
Prostě dětem sedí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.