Tento produkt už nie je dostupný
2 fľaše
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmierňuje kolika a nepohodlie. Počas kŕmenia dieťatka sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Zostáva teda vo fľaši a nedostáva sa do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.
Fľaša Philips Avent Anti-colic potláča nespokojný krik. Deti kŕmené fľašami Philips Avent Anti-colic strávia v noci o 60 % menej času nespokojným krikom než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.*
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
5.0
z 5
22
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.