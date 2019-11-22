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Všetky rady

  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF621/17

4.9
| (210) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
Vďaka našej novej fľaši bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre dieťa oveľa ľahšie.
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Cumlík Avent v tvare okvetných listov

Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 1m+

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Nová fľaša Philips Avent Natural je kompatibilná s produktmi radu Philips Avent s výnimkou fliaš a držadiel hrnčekov radu Classic. Fľaše radu Natural odporúčame používať výlučne s cumlíkmi na kŕmenie Natural.

Dostupné v rôznych veľkostiach

Nová fľaša Philips Avent Natural je dostupná v 4 veľkostiach: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) a 330 ml (11 oz). Fľaše sú dostupné v balení po jednom alebo viac kusoch.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

210

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

22/11/2019

Česká republika

Česká republika

funguje jak má

lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

27/10/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve

Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

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