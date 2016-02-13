Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
Nová fľaša Philips Avent Natural je kompatibilná s produktmi radu Philips Avent s výnimkou fliaš a držadiel hrnčekov radu Classic. Fľaše radu Natural odporúčame používať výlučne s cumlíkmi na kŕmenie Natural.
Nová fľaša Philips Avent Natural je dostupná v 4 veľkostiach: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) a 330 ml (11 oz). Fľaše sú dostupné v balení po jednom alebo viac kusoch.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Overený kupujúci
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Biberon Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Biberon Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011