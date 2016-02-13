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Všetky rady

  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
Vďaka našej novej fľaši bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre dieťa oveľa ľahšie.
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Cumlík Avent v tvare okvetných listov

Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 1m+

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Kompatibilný so sortimentom Philips Avent Natural

Nová fľaša Philips Avent Natural je kompatibilná s produktmi radu Philips Avent s výnimkou fliaš a držadiel hrnčekov radu Classic. Fľaše radu Natural odporúčame používať výlučne s cumlíkmi na kŕmenie Natural.

Dostupné v rôznych veľkostiach

Nová fľaša Philips Avent Natural je dostupná v 4 veľkostiach: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) a 330 ml (11 oz). Fľaše sú dostupné v balení po jednom alebo viac kusoch.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Biberon Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF627/17 Biberon Natural

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