Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
Nová fľaša Philips Avent Natural je kompatibilná s produktmi radu Philips Avent s výnimkou fliaš a držadiel hrnčekov radu Classic. Fľaše radu Natural odporúčame používať výlučne s cumlíkmi na kŕmenie Natural.
Nová fľaša Philips Avent Natural je dostupná v 4 veľkostiach: 60 ml (2 oz), 125 ml (4 oz), 260 ml (9 oz) a 330 ml (11 oz). Fľaše sú dostupné v balení po jednom alebo viac kusoch.
4.9
z 5
210
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
EliškaB
22/11/2019
Česká republika
funguje jak má
lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural
Nelie
27/10/2018
Česká republika
Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve
Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural
Brozova
28/05/2018
Česká republika
Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.
Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011