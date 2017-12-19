Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
8 oz/240 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Sklenená fľaša Natural je odolná voči teplu aj tepelnému šoku. Preto ju môžete bezpečne uložiť do chladničky a neskôr zohriať. Je tiež vhodná na sterilizáciu.
Borokremičité sklo špičkovej kvality zaručuje tú najvyššiu kvalitu a dokonalú čistotu.
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
4.3
z 5
11
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
lennulik
19/12/2017
Česká republika
Maximální spokojenost
Lahvičku jsme zakoupili více než před rokem a stále je jako nová. Krásně se čistí a sterilizuje. Sklo mi přijde mnohem praktičtější a hygieničtější než plast. Láhev je v podstatě nesmrtelná - dudlíky lze zakoupit nové a s různou rychlostí průtoku, takže klidně vydrží i pro několik generací :-) S lahvičkou jsme moc spokojeni, byla to opravdu dobrá koupě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011