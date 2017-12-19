VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
  • Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF690/17

4.9
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dá sa ľahko skombinovať s dojčením
Vďaka našej novej fľaši bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre dieťa oveľa ľahšie.
Zobraziť všetky výhody

Prirodzené prisatie

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektni lahvicka pro novorozence.

Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá láhvička

Tato láhvička nás doslova zachránila po návratu z porodnice, kde dcera musela být dokrmována láhví s obyčejným dudlíkem a odmítala poté prso. S láhvičkou Avent natural jsme ale všechno zvládly, dcera se bez problému přisaje i na prso, protože dudlík u láhvičky ho hodně napodobuje...za nás super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF691/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF691/17 Dětská lahev Natural

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011