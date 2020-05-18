Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík so stredným prietokom
3 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
5.0
z 5
133
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Všechny lahvičky od Philips Avent jsou dokonalé. Dcerce vyhovuje savička. Lehké čištění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
KatyS
27/02/2019
Česká republika
Spokojenost
Láhev dobře slouží. Kvalitní materiál. Dudlík 3+ vyhovuje, dítě si na něj dobře zvyklo. Střídáme s vícerychlostním dudlíkem. Méně praktické je vložné víčko, uvítala bych samostatné.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Láhev nám dokonce upadla z kočárku na beton a nic se jí nestalo.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF696/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011