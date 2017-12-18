VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov
  • Ideálny pre novorodencov

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša

SCF699/17

5
| (23) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ideálny pre novorodencov
Naša 60 ml (2 oz) fľaša Natural umožňuje uskladnenie ideálneho množstva jedla pre novorodencov. Fľaša má cumlík First Flow na pomalší a kontrolovanejší prietok. Mäkký štruktúrovaný široký cumlík sa vernejšie podobá prsníku.
Zobraziť všetky výhody

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Ideálny pre novorodencov

  • 1 fľaša Natural

  • 60 ml (2 oz)

  • Cumlík First flow

  • Prirodzený tvar cumlíka

Cumlík s pomalším prietokom

Cumlík s pomalším prietokom

Menší rozmer otvoru poskytuje väčšiu kontrolu nad prietokom pre deti, ktoré pijú pomalšie. Cumlík First flow radu Natural je ideálny, ak začínate svoje dieťatko kŕmiť z fľaše.

menšia fľaša s objemom 2 oz/60 ml určená na kŕmenie novorodencov

menšia fľaša s objemom 2 oz/60 ml určená na kŕmenie novorodencov

Menšia fľaša zabezpečí primerané množstvo pre malé bruško bábätka.

Mäkký textúrovaný cumlík

Mäkký textúrovaný cumlík

Mäkší, textúrovaný cumlík sa vernejšie podobá prsníku.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

23

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro začátky krmení

Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.