Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša Natural
60 ml (2 oz)
Cumlík First flow
Prirodzený tvar cumlíka
Menší rozmer otvoru poskytuje väčšiu kontrolu nad prietokom pre deti, ktoré pijú pomalšie. Cumlík First flow radu Natural je ideálny, ak začínate svoje dieťatko kŕmiť z fľaše.
Menšia fľaša zabezpečí primerané množstvo pre malé bruško bábätka.
Mäkší, textúrovaný cumlík sa vernejšie podobá prsníku.
5.0
z 5
23
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Klaarka
18/12/2017
Česká republika
Skvělý pomocník pro začátky krmení
Syna jsme takřka ihned po narození museli kromě kojení dokrmovat UM, zvolili jsme tuto lahvičku a udělali jsme dobře, syn lahvičku ihned přijal. Má ideální velikost pro malá miminka, lahvička díky malému objemu není těžká když miminku trvá pití déle.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev
Vrlice
14/12/2017
Česká republika
Doporučuji
U syna jsem byla bohužel nucena přestat kojit a byl u nej problém ho naučit na láhev, byl veliký problém to Tomaška naučit. Jednou už jsem byla bezradná a poslala manžela koupit nějakou jinou přinesl tuhle Aventku. Ohřál sunar a fiha syn hned chytil a pil jak by to bylo prso. Opravdu si děti kvůli dudliku krásné uchyti. Pro ty nejmenší mimi idealni velikost. Snadné udržování. Doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Dětská lahev
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF699/17 Butelka dla niemowląt