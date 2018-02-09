Tento produkt už nie je dostupný
10 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Predná časť z nehrdzavejúcej ocele
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
5.0
z 5
47
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Forester
09/02/2018
Slovensko
Perfect
Mam uz treti Saeco kavovar a toto asi to naj co firma moze ponuknut.Jednoduchost nadstavenia a udrzby sa posunula do maximalnej urovne.Vrele doporucujem vsetkym fajnsmekrom na kvalitnu kavu.Doporucujem kupovat v Rakusku je tam o cca 200e lacnejsi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar
Renata
16/01/2018
Slovensko
Je dobrý
Je dobrý len mne sa zdá, že je príliš hlučný buď ho mám zlý, alebo je naozaj strašne hlučný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar
04/05/2021
Česká republika
Seaco je znacka kvality
Mam již druhý kávovar Saeco. Vyborná kvalita, jen nádoba na mléko se hůře čistí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia