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  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

SM5473/10

5
| (47) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato
Zobraziť všetky výhody

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

  • 10 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Predná časť z nehrdzavejúcej ocele

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

47

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/02/2018

Slovensko

Slovensko

Perfect

Mam uz treti Saeco kavovar a toto asi to naj co firma moze ponuknut.Jednoduchost nadstavenia a udrzby sa posunula do maximalnej urovne.Vrele doporucujem vsetkym fajnsmekrom na kvalitnu kavu.Doporucujem kupovat v Rakusku je tam o cca 200e lacnejsi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar

16/01/2018

Slovensko

Slovensko

Je dobrý

Je dobrý len mne sa zdá, že je príliš hlučný buď ho mám zlý, alebo je naozaj strašne hlučný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Plnoautomatický kávovar

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Seaco je znacka kvality

Mam již druhý kávovar Saeco. Vyborná kvalita, jen nádoba na mléko se hůře čistí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5473/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia