Tento produkt už nie je dostupný
10 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Oceľová čierna predná časť
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
4.6
z 5
10
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
kroupicka
14/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsem spokojen. Jednoduchost, dobrá káva....
Jsem spokojen. Jednoduchost, dobrá káva.... Doporučuji všem
Výhody
čeština, jednoduchost,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Automatický kávovar
Люсинда
26/10/2021
Україна
После покупки прошло 2 месяца
Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.
Výhody
Легкость использования
Nevýhody
"Присадила" на кофе всю семью
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
kost_xiii
05/11/2020
Україна
Готує дуже смачну каву. Рекомендую!
Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!
Výhody
все Чудово
Nevýhody
ціна
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia