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  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

SM5479/10

4.6
| (10) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato
Zobraziť všetky výhody

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

  • 10 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Oceľová čierna predná časť

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

10

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

4
2
1

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem spokojen. Jednoduchost, dobrá káva....

Jsem spokojen. Jednoduchost, dobrá káva.... Doporučuji všem

Výhody

čeština, jednoduchost,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Automatický kávovar

26/10/2021

Україна

Україна

После покупки прошло 2 месяца

Очень довольна. Ранее видела эту машину у друзей, за 4 года научилась у них и пользоваться. Когда захотела сама купить, искала именно эту модель, так как видела ее довольно долго в эксплуатации. Полазила на форумах мастеров кофемашин и не нашла эту, что сочла еще одним плюсом. Кофеманка в моей семье только я, но теперь муж и дети с удовольствием пьют латте и каппучино, благо я могу для них выбирать крепость напитка.

Výhody

Легкость использования

Nevýhody

"Присадила" на кофе всю семью

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

05/11/2020

Україна

Україна

Готує дуже смачну каву. Рекомендую!

Кавоварка стала нашим новим другом. Одна кнопка, і кава виготовляється сама. Запах свіжомеленої кави піднімає настрій та бадьорість по всьому офісу. Сучасний елегантний дизайн. Сама кава виходить, як у професійних кав'ярнях. Утримувати кавову машину в чистоті не проблема, деталі легко знімати та промивати, що потрібно, вода з рідиною і все чисто. Рекомендую!!

Výhody

все Чудово

Nevýhody

ціна

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5479/10 Автоматична кавомашина Saeco

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia